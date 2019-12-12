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Дальнее зарубежье 12.12.2019 22:49

ЕС соболезнует в связи с крупной террористической атакой в Нигере

Новым болезненным напоминанием о продолжающемся ухудшении обстановки в Сахеле назвал в четверг высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель имевшую место накануне террористическую атаку в Нигере, унесшую жизни около сотни человек, в том числе более 70 нигерских солдат.

"Европейский союз адресует свои сочувствие и солидарность близким жертв и нигерскому народу. Те, кто стремится ослабить нас, не победят. Необходим более сильный, коллективный и на долгую перспективу ответ, чтобы искоренить глубокие причины терроризма и нестабильности", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что в это сложное время Евросоюз подтверждает поддержку усилиям Нигера по обеспечению безопасности своих граждан.

"Мы вместе с Нигером и всеми государствами Сахеля в этой борьбе против терроризма", - заявил Боррель.

Ранее международные СМИ сообщили о нападении в среду боевиков на военный лагерь в Нигере, близ границы с Мали.

Террористы захватили лагерь и удерживали контроль над ним в течение ночи. Выбить боевиков с территории лагеря удалось только после прибытия подкрепления.

По данным СМИ, в ходе боя были уничтожены 57 террористов.

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Тэги: НИГЕР, АТАКА, ЕС, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]