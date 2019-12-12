ЕС соболезнует в связи с крупной террористической атакой в Нигере

Новым болезненным напоминанием о продолжающемся ухудшении обстановки в Сахеле назвал в четверг высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель имевшую место накануне террористическую атаку в Нигере, унесшую жизни около сотни человек, в том числе более 70 нигерских солдат.
"Европейский союз адресует свои сочувствие и солидарность близким жертв и нигерскому народу. Те, кто стремится ослабить нас, не победят. Необходим более сильный, коллективный и на долгую перспективу ответ, чтобы искоренить глубокие причины терроризма и нестабильности", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе.
В документе отмечается, что в это сложное время Евросоюз подтверждает поддержку усилиям Нигера по обеспечению безопасности своих граждан.
"Мы вместе с Нигером и всеми государствами Сахеля в этой борьбе против терроризма", - заявил Боррель.
Ранее международные СМИ сообщили о нападении в среду боевиков на военный лагерь в Нигере, близ границы с Мали.
Террористы захватили лагерь и удерживали контроль над ним в течение ночи. Выбить боевиков с территории лагеря удалось только после прибытия подкрепления.
По данным СМИ, в ходе боя были уничтожены 57 террористов.
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