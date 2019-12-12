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СНГ 12.12.2019 22:26

Парламент Киргизии посчитал Атамбаева ответственным за беспорядки в селе Кой-Таш в августе

Парламент Киргизии одобрил заключение государственной комиссии, которая возложила ответственность за массовые беспорядки 7-8 августа в селе Кой-Таш на экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, передает в четверг корреспондент "Интерфакса".

91 из 120 депутатов парламента Киргизии поддержали проект постановления, основанного на заключении госкомиссии, изучавшей обстоятельства событий 7-8 августа в селе Кой-Таш и под Бишкеком.

В заключении комиссии отмечается, что Атамбаев и его сторонники "целиком и полностью" несут ответственность за беспорядки, последовавшие за попыткой силового задержания бывшего главы республики.

Правительству рекомендуется рассмотреть ответственность должностных лиц ГКНБ за недостатки и упущения в работе по пресечению противоправных посягательств на конституционный строй, ответственность должностных лиц МВД за ненадлежащее осуществление руководства при пресечении массовых беспорядков и обеспечении правопорядка 7-8 августа.

Генеральной прокуратуре рекомендуется дать правовую оценку действиям должностных лиц ГКНБ и МВД в ходе принудительного привода Атамбаева, всех лиц, оказывавших всяческое содействие в организации и совершении преступлений против государственной власти.

В состав госкомиссии по изучению ситуации в селе Кой-Таш вошли 20 человек, среди них депутаты парламента, эксперты, бывшие силовики, юристы и гражданские активисты. Возглавил госкомиссию вице-премьер Киргизии Жениш Разаков.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" ГКНБ предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении. Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, АТАМБАЕВ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]