Парламент Грузии утвердил судей Верховного суда и лишил мандата оппозиционера Мелия

Парламент Грузии в четверг во второй половине дня возобновил работу после инцидента с разливом в зале заседаний пахучей жидкости.

Депутаты парламентского большинства единогласно проголосовали за досрочное приостановление депутатских полномочий Никанора Мелия. 2 декабря суд вынес ему обвинительный вердикт по делу семилетней давности. Мелия является одним из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение". Летом он был обвинен судом в организации беспорядков и в призывах 20 июня к штурму здания парламента. Мелия до рассмотрения дела по существу был помещен под домашний арест.

Также парламентарии утвердили в должности судей Верховного суда 14 кандидатов, представленных Советом юстиции.

Утром в четверг против принятия этих решений у здания парламента прошли акции протеста. Оппозиционеры и представители общественных организаций пытались заблокировать входы в парламент. Были задержаны 16 участников акции.

Позже заседание парламента было прервано из-за разлитой в зале заседаний пахучей жидкости. Нескольким депутатам и сотрудникам парламента из-за этого потребовалась медицинская помощь. МВД Грузии проводит расследование.

Председатель парламента Арчил Талаквадзе назвал инцидент "химической атакой на парламент".

Лидеры оппозиции заявили журналистам, что "протест граждан против действующих властей будет продолжен, пока не будут назначены досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе".