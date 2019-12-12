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Карабахский конфликт 12.12.2019 18:11

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут новую встречу по Карабаху в январе - Мамедъяров

Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируется в январе 2020 года, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы 3,5 часов общались (с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Братиславе 4 декабря - ИФ). Начинали встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ, потом два раза уединялись с моим армянским коллегой. Мы затрагивали сущностные вопросы. В первую очередь, надо было понять, где находится "красная линия", т.е. черту за которую нельзя переступать. Мы понимаем, где находятся эта линия у Армения, они, наверняка, понимают, где находится эта линия у Азербайджана", - сказал Мамедъяров в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

По его словам, урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно носить поэтапный характер.

При этом Мамедъяров отметил, что в заявлениях премьер-министра Армении и главы МИД этой страны имеются определенные противоречия, и они противоречат мандату МГ ОБСЕ.

"Мы договорились продолжить встречи, следующая состоится в январе. Обмен мнениями на последней встрече был достаточно "жестким". Это проявляется в позициях. Например, главный лейтмотив выступлений на СМИД ОБСЕ в Братиславе - необходимо решать все конфликты в рамках территориальной целостности стран. И лишь глава МИД Армении выступил с противоположным заявлением, что даже в кулуарах саммита вызвало у всех недоумение", - отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что армянская сторона лукавит, когда при урегулировании конфликта основывается на пункт права самоопределения в рамках Хельсинского заключительного акта. "В акте этот момент указан так: равные права людей и самоопределение при условии территориальной целостности. Это то, о чем мы всегда говорим. Азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах, в свои дома", - сказал Мамедъяров.

По его словам, новое правительство Армении позиционирует себя как демократическое. "Раз так, то давайте нормализовывать наши отношения. Многие вопросы по позиции нынешних властей Армении трудно понять. Некоторые заявления предназначены для внутренней армянской аудитории. Но раз мы продолжаем встречи, то альтернативы переговорам нет. Это понимает и армянская сторона. В январе 2020 года продолжим встречи. Наш приоритет - территориальная целостность в рамках международно признанных границ. Если мы ведем переговоры, то нужно двигаться вперед", - подчеркнул глава МИД.

Мамедъяров добавил, что внутриполитическая ситуация в Армении влияет на заявления и действия армянской стороны. "Внутренняя ситуация в Армении неоднозначная, если не сказать сложная. Это все, наверняка, влияет на позиции и заявления армянской стороны по Карабаху. Поэтому заявления армянской стороны зачастую направлены на внутреннюю аудиторию. Я думаю, что у армянской стороны сейчас мучительный поиск того, как выйти из сложившейся ситуации", - отметил министр.

А. Азизов

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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