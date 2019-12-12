Европейское деловое лобби в РФ выступило с заявлением против американских санкций в отношении российских газопроводов.

"АЕБ выступает против санкций США в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока", предусмотренных в рамках одобренного Палатой представителей США оборонного бюджета США на 2020 фискальный год", - говорится в заявлении Ассоциации европейского бизнеса, опубликованном в четверг.

Ассоциация "выражает глубокую озабоченность" в связи с намерением США ввести санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке этих газопроводов.

"Маловероятно, что введенные США ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов, однако они способны крайне негативно отразиться на европейских партнерах в 2020 г. Европейский Союз должен сам определять свою энергетическую политику и торговые отношения, поэтому никакая третья сторона не должна оказывать на него влияние, тем более посредством санкций", - сказано в заявлении.

"Для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне. Откровенно угрожающие санкции используются в качестве инструмента конкуренции на мировом газовом рынке и могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности", - цитируется в заявлении гендиректор АЕБ Франк Шауфф.

Члены АЕБ "выступают за выстраивание конструктивного диалога, языком которого не могут выступать какие-либо санкции в отношении бизнеса, и призывают к отказу от использования ограничительных мер, нарушающих принципы здоровой конкуренции в международной торговле", резюмирует ассоциация.