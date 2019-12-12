Уровень товарооборота между Россией и ЕС мог бы достичь $550 млрд в случае отмены санкций - замглавы МИД РФ

Товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем торговли Евросоюза с США и Китаем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то на сегодняшний день наша торговля с ЕС достигала бы 550 млрд долларов, по своему объему она была бы сопоставима с тем, что имеет ЕС в торговле с США - это партнер номер один, порядка 630 млрд, и Китаем - 610 млрд. Цифры говорят сами за себя", - сказал Грушко, комментируя по просьбе "Интерфакса" информацию о намерении Совета ЕС в четверг продлить экономические санкции против России.
Он отметил, что в Москве внимательно анализируют настроения в Европе относительно антироссийских санкций.
"К нам поступает все больше сигналов из разных слоев, из разных углов европейских, в том числе от бизнес-сообществ. Цифры хорошо известны, по некоторым подсчетам это 100 миллиардов, общие потери, по некоторым - до 240, это только прямые. А если считать косвенные, то цифра вообще не поддается расчету", - добавил замминистра.
По словам Грушко, продление экономического пакета мер ЕС не станет для Москвы сюрпризом.
Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника ранее сообщило, что страны-члены Евросоюза в четверг собираются продлить санкции против России. Речь, по данным издания, идет об экономическом пакете мер, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.
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