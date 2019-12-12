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Регион 12.12.2019 23:21

РФ начала экспорт сахара в Грецию и Турцию, поставки пошли морем - эксперты

Россия в конце ноября начала экспорт сахара в Грецию и Турцию, причем поставки пошли морским путем.

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, в Турцию было отправлено 1,4 тыс. тонн сахара, в Грецию - 591 тонна. "До сих пор этих стран в числе покупателей российского сахара не было", - уточнил он.

По его словам, сахар у производителей Краснодарского края купил один из международных трейдеров, доставил его в Новороссийск и загрузил в контейнеры. "Этот случай говорит также о том, что Россия "распечатала" морской экспорт сахара", - подчеркнул эксперт.

Иванов напомнил, что в истории экспорта российского сахара до этого было всего два случая поставок морским путем: осенью 2011 года в Черногорию и весной 2017 года - в Египет.

По его словам, есть данные о том, что в ближайшее время могут начаться поставки сахара и из порта Санкт-Петербурга.

Как считает Иванов, развитие морского экспорта может стать настоящим прорывом в торговле российским сахаром и другим продовольствием - от муки и крупы до конфет, вина и мяса. Активизация экспорта сахара и расширение географии его поставок особенно важно в сегодняшней ситуации на рынке, когда перепроизводство сахара существенно снизило цены на него, поставив производителей в сложное положение, отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, САХАР, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]