РФ начала экспорт сахара в Грецию и Турцию, поставки пошли морем - эксперты

Россия в конце ноября начала экспорт сахара в Грецию и Турцию, причем поставки пошли морским путем.
Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, в Турцию было отправлено 1,4 тыс. тонн сахара, в Грецию - 591 тонна. "До сих пор этих стран в числе покупателей российского сахара не было", - уточнил он.
По его словам, сахар у производителей Краснодарского края купил один из международных трейдеров, доставил его в Новороссийск и загрузил в контейнеры. "Этот случай говорит также о том, что Россия "распечатала" морской экспорт сахара", - подчеркнул эксперт.
Иванов напомнил, что в истории экспорта российского сахара до этого было всего два случая поставок морским путем: осенью 2011 года в Черногорию и весной 2017 года - в Египет.
По его словам, есть данные о том, что в ближайшее время могут начаться поставки сахара и из порта Санкт-Петербурга.
Как считает Иванов, развитие морского экспорта может стать настоящим прорывом в торговле российским сахаром и другим продовольствием - от муки и крупы до конфет, вина и мяса. Активизация экспорта сахара и расширение географии его поставок особенно важно в сегодняшней ситуации на рынке, когда перепроизводство сахара существенно снизило цены на него, поставив производителей в сложное положение, отметил он.
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