Сенат США единогласно принял резолюцию о «геноциде армян»

Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании «геноцида армян 1915 года».
"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз после принятия резолюции.
Ранее сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о «геноциде армян», однако ее постоянно блокировали.
В частности, сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что блокировал голосование по резолюции о геноциде армян в сенате по просьбе Белого дома.
В ноябре резолюцию заблокировал другой сенатор-республиканец - Дэвидом Пердью.
"Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками", - сказал представитель Пердью.
В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают «геноцид армян» в Османской империи.
За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
Зеленский планирует визит в Азербайджан
Азербайджан в 2020г в период председательства в ГУАМ будет углублять политический диалог – Ахмедов
Глава МИД Азербайджана заявил о безальтернативности переговоров по Карабаху
Азербайджан заинтересован в применении цифровых технологий при мультимодальных перевозках
Газпром консервативно подошел к бюджету: цена на нефть в $57 за баррель, экспортная цена на газ уровня 2019г
Petrobras может продать боливийские активы, чтобы сократить долг
Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
В Азербайджан прибыл 3-х миллионный турист в 2019 году - ГПС
ФСРВП направит около 12 млн манатов на строительство домов и инфраструктуры для семей вынужденных переселенцев в Гарадаге
ИВ Абшеронского района направит около 130 тыс. манатов на ремонт уличного освещения в Хырдалане
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Нефтчалы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Присоединяйтесь к конкурсу “Nar” и встречайте Новый Год в Москве!
В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г