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Регион 12.12.2019 23:07

Сенат США единогласно принял резолюцию о «геноциде армян»

Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании «геноцида армян 1915 года».

"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз после принятия резолюции.

Ранее сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о «геноциде армян», однако ее постоянно блокировали.

В частности, сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что блокировал голосование по резолюции о геноциде армян в сенате по просьбе Белого дома.

В ноябре резолюцию заблокировал другой сенатор-республиканец - Дэвидом Пердью.

"Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками", - сказал представитель Пердью.

В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают «геноцид армян» в Османской империи.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

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Тэги: СЕНАТ, АРМЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]