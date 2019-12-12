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Внешняя политика 12.12.2019 23:35

Зеленский планирует визит в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Азербайджан, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Данный вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова и премьер-министра Украина Алексея Гончарука в четверг в Киеве, сообщает кабинет министров Азербайджана.

«На встрече обсуждались перспективы двухсторонних отношений, сотрудничества в международных организациях, в том числе в рамках ГУАМ. Гончарук, коснувшись планируемого визита в Азербайджан президента Украины Владимира Зеленского, отметил, что данный визит откроет новый этап развития сотрудничества между двумя странами», - отмечается в информации.

Премьер Украины также выразил уверенность в дальнейшем росте экономических связей.

«Собеседники обменялись мнениями по расширению торгово-экономических связей и сотрудничества», - подчеркивается в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Зеленский посетит с визитом Азербайджан 16-17 декабря.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]