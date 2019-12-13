Глава Евросовета отмечает необходимость стратегического подхода к отношениям с Анкарой

Среди международных тем, обсуждаемых на саммите ЕС в четверг, председатель Европейского совета Шарль Мишель особо выделил отношения Евросоюза с Турцией.
"Мы выразили нашу полную солидарность с Грецией и Кипром, и мы думаем, что в будущем было бы важно продолжать поддерживать диалог с такой значительной страной, как Турция", - сказал Мишель.
В частности, он подчеркнул необходимость поддержания сотрудничества с Анкарой в том, что касается миграции.
"Но мы также знаем, что должны принять стратегическое видение на краткосрочную и долгосрочную перспективы, знать, что мы ожидаем от этой важной страны в Европе в будущем", - отметил глава Евросовета.
При этом в своем заключительном документе Европейский совет заявил, что "меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией о разграничении морских юрисдикций в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и не может иметь каких-либо правовых последствий для третьих государств".
"Европейский совет недвусмысленно подтверждает свою солидарность с Грецией и Кипром в отношении этих действий Турции", - подчеркивается в заключении совета.
Кроме того, Европейский совет подтвердил свое прежнее заключение относительно незаконной буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра.
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