Вашингтон ввел санкции в отношении трех компаний Никарагуа и сына Ортеги

Соединенные Штаты вводят финансовые санкции против Рафаэля Ортеги - сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, сообщил госдепартамент.

Под санкции попали также три никарагуанские компании, отмечается в сообщении.

"Этот шаг укрепляет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов использованию всех экономических и дипломатических инструментов для привлечения правительства Даниэля Ортеги к ответственности за акты коррупции и откровенные нарушения прав человека, он также призван поддержать борьбу никарагуанского народа за возвращение к демократии", - подчеркнул госдеп.

Он заявил, что "Соединенные Штаты настоятельно призывают режим Ортеги возобновить диалог с оппозицией и восстановить демократию в стране".

"Болезненный политический кризис Никарагуа может быть разрешен только путем проведения свободных и справедливых выборов, которые будут убедительно отражать волю никарагуанского народа и при полном уважении прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.