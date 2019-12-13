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Дальнее зарубежье 13.12.2019 10:10

Вашингтон ввел санкции в отношении трех компаний Никарагуа и сына Ортеги

Соединенные Штаты вводят финансовые санкции против Рафаэля Ортеги - сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, сообщил госдепартамент.

Под санкции попали также три никарагуанские компании, отмечается в сообщении.

"Этот шаг укрепляет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов использованию всех экономических и дипломатических инструментов для привлечения правительства Даниэля Ортеги к ответственности за акты коррупции и откровенные нарушения прав человека, он также призван поддержать борьбу никарагуанского народа за возвращение к демократии", - подчеркнул госдеп.

Он заявил, что "Соединенные Штаты настоятельно призывают режим Ортеги возобновить диалог с оппозицией и восстановить демократию в стране".

"Болезненный политический кризис Никарагуа может быть разрешен только путем проведения свободных и справедливых выборов, которые будут убедительно отражать волю никарагуанского народа и при полном уважении прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, НИКАРАГУА, ЛИДЕР, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]