ГА ООН приняла резолюцию по укреплению системы договоров по контролю над вооружениями и нераспространению

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Документ поддержали 179 стран, включая США. Три страны решили воздержаться - Украина, Грузия и Палау. Ни одно государство не проголосовало "против".
Ранее в ноябре резолюцию одобрили практически единогласно в Первом Комитете ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.
В документе, авторами которого являются Россия, Китай, Сирия, Белоруссия, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба, Никарагуа, содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности".
В тексте также подчеркивается "первостепенная важность полного и строгого осуществления, укрепления и развития договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".
"Полное осуществление государствами-членами существующих договоров и соглашений, участниками которых они являются, (...) вносят вклад в улучшение отношений между государствами и укрепление существующей системы таких договоров и соглашений, а также международного мира и безопасности", - отмечается в документе.
В резолюции содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать помощь, которая может потребоваться для защиты целостности договоров и соглашений по контролю вооружениями, разоружению и нераспространению и для укрепления системы таких договоров и соглашений".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, заявил, что "одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году очередной обзорной конференции по выполнению ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ИФ)".
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