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Дальнее зарубежье 13.12.2019 09:26

ГА ООН приняла резолюцию по укреплению системы договоров по контролю над вооружениями и нераспространению

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Документ поддержали 179 стран, включая США. Три страны решили воздержаться - Украина, Грузия и Палау. Ни одно государство не проголосовало "против".

Ранее в ноябре резолюцию одобрили практически единогласно в Первом Комитете ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.

В документе, авторами которого являются Россия, Китай, Сирия, Белоруссия, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба, Никарагуа, содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности".

В тексте также подчеркивается "первостепенная важность полного и строгого осуществления, укрепления и развития договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

"Полное осуществление государствами-членами существующих договоров и соглашений, участниками которых они являются, (...) вносят вклад в улучшение отношений между государствами и укрепление существующей системы таких договоров и соглашений, а также международного мира и безопасности", - отмечается в документе.

В резолюции содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать помощь, которая может потребоваться для защиты целостности договоров и соглашений по контролю вооружениями, разоружению и нераспространению и для укрепления системы таких договоров и соглашений".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, заявил, что "одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году очередной обзорной конференции по выполнению ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ИФ)".

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Тэги: ООН, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ, РЕЗОЛЮЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]