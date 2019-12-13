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Дальнее зарубежье 13.12.2019 10:01

Талибы должны ответить на стремление афганцев к миру - спецпредставитель США

Соединенные Штаты прокомментировали причину объявленного в четверг перерыва на переговорах в Дохе с делегацией "Талибана" по снижению уровня насилия в Афганистане.

"Когда я встретил талибов, я выразил возмущение вчерашней атакой на Баграм, в результате которой по неосторожности погибли два и ранены десятки мирных жителей. Талибы должны показать, что они готовы и способны ответить на стремление афганцев к миру", - заявил в твиттере глава американской делегации, спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

О том, что на переговорах США-"Талибан" объявлен перерыв, в четверг вечером сообщил пресс-секретарь политического представительства талибов в Катаре Сухайль Шахин.

"Сегодня ряд членов переговорной группы во главе с муллой Барадаром Ахундом встретились с представителями американской делегации во главе с Халилзадом. Атмосфера переговоров была хорошей и позитивной, и обе стороны согласились, что продолжат переговоры после нескольких дней перерывов и консультаций", - сообщил Шахин в твиттере.

Переговоры сторон в Дохе были возобновлены 7 декабря после их срыва в сентябре по инициативе президента США Дональда Трампа. Причиной срыва переговорного процесса послужили теракты в Кабуле, приведшие к гибели людей, в том числе и американских военных. Ответственность за теракты тогда взяли на себя талибы.

В среду утром вблизи авиабазы США Баграм был взорван заминированный автомобиль, произошла перестрелка. Ответственность за атаку взяли на себя талибы.

Официальный представитель войск США в Афганистане (USFOR-A) Сонни Леггетт сообщил, что в результате атаки никто из американских военных не пострадал, жертвами теракта стали мирные афганские граждане.

"Талибы не смогли проникнуть на базу. Никто из военнослужащих не погиб и не был серьезно ранен. Вместо этого талибы убили двух мирных жителей, разрушил мечеть, повредил дома и ранил более 70 невинных. "Талибан" продолжает демонстрировать пренебрежение к афганским жизням", - написал Леггет в твиттере.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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