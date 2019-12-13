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Финансы 13.12.2019 09:19

Курс британского фунта подскочил на 2,7% к доллару на итогах выборов

Британская валюта укрепляется в пятницу на фоне сообщений об убедительной победе на всеобщих выборах консерваторов, выступающих за выход Соединенного Королевства из Евросоюза уже в начале 2020 г.

Курс фунта в ходе торгов в пятницу увеличивался на 2,7%, до $1,3514.

В 8:30 британская валюта торговалась на уровне $1,3460.

Рост фунта стал рекордным за два с половиной года, и он достиг по отношению к доллару рекордных с мая 2018 г отметок, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

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Тэги: МИР, ФУНТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]