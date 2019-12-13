Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8941 RUR   0.0269 GBR   2.247 TRY   0.293

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.12.2019 09:21

Зеленский: очень большой процент вероятности, что контракт на транзит газа с РФ будет подписан до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит российского газа в Европу с компромиссным вариантом по количеству лет, в течение которых он будет действовать.

"Мне кажется, что у нас очень высокий процент того, что будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, но и для Европы. Мы об этом говорили и в нормандской четверке, и тет-а-тет с президентом Российской Федерации. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть, сейчас главный вопрос в сроках этого контракта", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский отметил, что российская сторона сначала предложила заключить транзитный договор на один год, украинская сторона предложила на 10 лет. "Потом нам предложили три года, а мы предложили компромисс 10 лет. Думаю, мы сойдемся на нормальном (варианте - ИФ). Очень хочется. Переговоры будут продолжены. Я почему-то, так могу сказать, уверен, что мы подпишем договор о транзите. Большие средства для Украины. Нам это очень нужно", - сказал он, подчеркнув, что данный вопрос является не политическим, а исключительно экономическим.

Реагируя на упоминание телеведущей слов президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в Париже, который процитировал цитату из известного стихотворения "А у нас в квартире газ. А у вас?", Зеленский сказал: "А у нас газопровод. И в этом баланс".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, РОССИЯ, ГАЗ


Похожие новости


Зеленский вывел формулу будущего Украины Зеленский: Украина не откажется от Крыма и территорий в Донбассе, компромисс невозможен Президент Украины поручил разработать стандарт новостей для СМИ Зеленский учредил при президенте Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов Телеканал "Беларусь-1" с 11 ноября начнет показ комедийного сериала с Зеленским Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]