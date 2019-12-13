Астраханский деловой центр в Баку откроется во II квартале 2020 года

Астраханский деловой центр в Баку откроется в мае-июне 2020 года, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Глава региона осмотрел ход строительных работ Астраханского делового центра. Его планируют открыть в Баку уже в 2020 году. В 7-этажном здании расположатся офисы предпринимателей, и даже жилой блок. Комплекс будет работать в кооперации с деловым центром Азербайджана, открытым в Астраханской области», - подчеркивается в информации астраханских СМИ.

Главная задача проекта − простимулировать деловую активность сторон и позволить международному бизнесу выйти на новый уровень.

Об этом и других актуальных вопросах двустороннего сотрудничества Игорь Бабушкин говорил на встрече с представителями исполнительной власти Наримановского района города Баку. «Я уверен, что в мае-июне мы в торжественной обстановке сможем открыть этот центр. Это достаточно действенный инструмент в выстраивании добрососедских отношений. Я уверен, что в таком ключе между нами и вами будут мир и согласие. И потенциал, который уже набран, будет только развиваться», − подчеркнул Бабушкин.

В пятницу губернатора примет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

А.Азизов