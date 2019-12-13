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ТЭК 13.12.2019 09:24

Нефть дорожает на растущем оптимизме в отношении сделки США-КНР, Brent на уровне $64,6 за баррель

Цены на нефть растут в пятницу на позитивных новостях с торгового "фронта".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $64,6 за баррель, что на $0,4 (0,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы подорожали на $0,48 (0,75%), до $64,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (0,49%) - до $59,47 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $59,18 за баррель, поднявшись на $0,42 (0,71%) по сравнению с предыдущей сессией.

По данным Bloomberg, Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Степень сокращения действующих пошлин будет ключевым фактором для оценки потенциального увеличения спроса на нефть, отмечают эксперты.

"Предстоящая торговая сделка, вероятно, ограничит ослабление спроса, однако, этого, возможно, будет недостаточно, чтобы нивелировать избыточные поставки нефти на мировой рынок в начале 2020 года", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]