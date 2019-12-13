Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 13 декабря ЦБА установил 1,8991 манат/1EUR (12 декабря - 1,8941 1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 декабря установил 0,0271 манат/1RUB (12 декабря – 0,0269 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Зеленский планирует визит в Азербайджан
Азербайджан в 2020г в период председательства в ГУАМ будет углублять политический диалог – Ахмедов
Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
В Азербайджан прибыл 3-х миллионный турист в 2019 году - ГПС
ФСРВП направит около 12 млн манатов на строительство домов и инфраструктуры для семей вынужденных переселенцев в Гарадаге
ИВ Абшеронского района направит около 130 тыс. манатов на ремонт уличного освещения в Хырдалане
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Нефтчалы
Корбин прошел в парламент Великобритании, но намерен уйти с поста лидера партии
США настаивают на полном отказе Турции от российских С-400 - Пентагон
Вашингтон ввел санкции в отношении трех компаний Никарагуа и сына Ортеги
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика и ЕБРР заключили два крупных кредитных соглашения
Присоединяйтесь к конкурсу “Nar” и встречайте Новый Год в Москве!
В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г