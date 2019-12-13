Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 декабря ЦБА установил 1,8991 манат/1EUR (12 декабря - 1,8941 1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 декабря установил 0,0271 манат/1RUB (12 декабря – 0,0269 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков