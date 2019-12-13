Консервативная партия Великобритании обеспечила себе абсолютное большинство в парламенте - СМИ

По официальным, но пока не полным результатам подсчета голосов, Консервативная партия Великобритании гарантированно победила на состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов и обеспечила себе абсолютное большинство, сообщают британские СМИ.

По пока еще не полным официальным данным, консерваторы по состоянию на 08:30 мск уже завоевали 343 места из 600 в Палате общин. По данным экзит-полов, всего они могут получить 368 мест в нижней палате парламента.

Ближайшие преследователи - лейбористы получают 201 место.

Премьер-министр Борис Джонсон, который был переизбран депутатом парламента, после оглашения предварительных результатов заявил: "На данном этапе это выглядит так, как будто этому консервативному правительству был дан новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit и не просто осуществить Brexit, но и объединить страну и продвигать ее вперед".

"Я думаю, что это - исторические выборы, которые дают нам в этом новом составе правительства шанс уважать демократическую волю британского народа, изменить страну к лучшему и раскрыть потенциал всего народа", отметил он.

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является высшим законодательным органом страны. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Джонсон намерен уже на следующей неделе рассмотреть на заседании парламента вопрос о выходе из Евросоюза, пишет в пятницу The Guardian.

The Guardian считает, что "премьер-министр намерен выполнить свое предвыборное обещание и добиться, чтобы депутаты проголосовали за его соглашение о выходе из Евросоюза к Рождеству, а к концу января Великобритания покинет ЕС".

Если официальные результаты в конечном итоге подтвердят победу консерваторов, то парламент вернется во вторник с консервативным правительством, которое перенесет второе чтение законопроекта о соглашении о выходе из ЕС на следующую пятницу, 20 декабря, сообщает издание.

Джонсон настаивал, что он может договориться о торговой сделке после Brexit с ЕС без необходимости продлевать переходный период после конца 2020 года.