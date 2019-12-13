Банк Республика и ЕБРР заключили два крупных кредитных соглашения

После долгого перерыва уже третья крупная международная финансовая организация вернулась на финансовый рынок Азербайджана с Банком Республика! Банк Республика подписал 2 крупных кредитных соглашения с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) по развитию агро, микро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане. В церемонии подписания также участвовали представители Европейского Союза (ЕС) и Агентства Аграрного Кредитования и Развития (ААКР).

Первое соглашение было заключено в рамках аграрного проекта AZAFF, инициированного ЕС и ЕБРР. Проект предусматривает выдачу льготных кредитов, оказание технической помощи, просвещение заёмщиков и другие формы поддержки предпринимателей. Второе кредитное соглашение было заключено для финансирования малого и среднего бизнеса, который считается одним из главных стратегических направлений деятельности банка. Привлечённые средства в основном будут направлены на финансирование предпринимателей, работающих в регионах, в частности, в сельской местности. Оба кредита будут выданы в национальной валюте, что позволит местным предпринимателям избежать валютных рисков.

Отметим, что это уже третье по счёту крупное соглашение Банка с международной финансовой организацией за текущий год, которое свидетельствует о высоком доверии к банку на международном финансовом рынке. В 2019 году Банк Республика заключил соглашения с Голландским Банком Развития (FMO), а также подписал валютное своп-соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (IFC).

«Возвращение ЕБРР на финансовый рынок Азербайджана, свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в стране, достигнутым, благодаря успешно проводимым социально-экономическим реформам. Выбор Банка Республики как основного партнера для реализации международных проектов в Азербайджане со стороны ЕБРР говорит о высоком доверии нашему банку и является очередным признанием важной роли банка в развитии микро, малого и среднего бизнеса страны. Подписанное соглашение позволит нам усилить кредитную поддержку предпринимательству, в частности, развитию сельского хозяйства в регионах» – подчеркнул Председатель Правления «Банка Республика» Тариель Исмайлов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.