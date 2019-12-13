Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8941 RUR   0.0269 GBR   2.247 TRY   0.293

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 13.12.2019 10:02

Новый мост через реку Самур на границе Азербайджана и РФ запустят 24 декабря – посол в Москве

Ввод в строй моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице состоится 24 декабря 2019 года, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

«Намеченное на 24 декабря торжественное открытие – это не просто парадное событие: мост послужит интенсификации товарооборота. Известно, что у нас растет товарооборот, и, как следствие повышается грузопоток», - сказал посол.

Дипломат отметил, что будут созданы более комфортные условия для прохождения таможни и отдельно для легкового транспорта, для автобусов.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Длина моста составит 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства на азербайджанской территории - 36,5 млн манатов ($21,5 млн по текущему курсу).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, МОСТ


Похожие новости


В Баку рассчитывают за 2-3 года завершить процесс демаркации границы с РФ – МИД Азербайджана Баку и Москва согласовали план работ на 2020 год по демаркации границы – МИД Азербайджана В Азербайджане начали ежегодную операцию "Граница-щит" на границе с РФ - МВД Лукашенко назвал абсурдом препятствия при пересечении белорусско-российской границы гражданами третьих стран Дамаск должен получить контроль над сирийско-турецкой границей - МИД РФ Баку и Москва в октябре проведут очередное заседание совместной комиссии по демаркации границы – МИД Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]