Новый мост через реку Самур на границе Азербайджана и РФ запустят 24 декабря – посол в Москве

Ввод в строй моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице состоится 24 декабря 2019 года, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
«Намеченное на 24 декабря торжественное открытие – это не просто парадное событие: мост послужит интенсификации товарооборота. Известно, что у нас растет товарооборот, и, как следствие повышается грузопоток», - сказал посол.
Дипломат отметил, что будут созданы более комфортные условия для прохождения таможни и отдельно для легкового транспорта, для автобусов.
Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.
Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.
Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.
Длина моста составит 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства на азербайджанской территории - 36,5 млн манатов ($21,5 млн по текущему курсу).
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Зеленский планирует визит в Азербайджан
Азербайджан в 2020г в период председательства в ГУАМ будет углублять политический диалог – Ахмедов
Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
В Азербайджан прибыл 3-х миллионный турист в 2019 году - ГПС
ФСРВП направит около 12 млн манатов на строительство домов и инфраструктуры для семей вынужденных переселенцев в Гарадаге
ИВ Абшеронского района направит около 130 тыс. манатов на ремонт уличного освещения в Хырдалане
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Нефтчалы
Корбин прошел в парламент Великобритании, но намерен уйти с поста лидера партии
США настаивают на полном отказе Турции от российских С-400 - Пентагон
Вашингтон ввел санкции в отношении трех компаний Никарагуа и сына Ортеги
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика и ЕБРР заключили два крупных кредитных соглашения
Присоединяйтесь к конкурсу “Nar” и встречайте Новый Год в Москве!
В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г