ЕБРР выделяет Bank Respublika $6 млн на кредитование проектов в сфере АПК в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет $6 млн ОАО «Bank Respublika» на кредитование проектов в сфере АПК в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЕБРР.

«Между сторонами подписаны два кредитных соглашения. Из этих средств $2 млн будут использованы в рамках «Азербайджанского проекта аграрного финансирования» (AZAFF), еще $4 млн – пойдут на кредиты для финансирования малого и среднего бизнеса», - подчеркнули в ЕБРР.

«Проект AZAFF предусматривает выдачу льготных кредитов, оказание технической помощи, просвещение заемщиков и другие формы поддержки предпринимателей. Второе кредитное соглашение заключено для финансирования малого и среднего бизнеса, который считается одним из главных стратегических направлений деятельности банка. Привлечённые средства в основном будут направлены на финансирование предпринимателей, работающих в регионах, в частности, в сельской местности. Оба кредита будут выданы в национальной валюте, что позволит местным предпринимателям избежать валютных рисков», - сообщается в пресс-релизе Bank Respublika.

Для Bank Respublika это третье крупное соглашение с международными финансовыми институтами в 2019 году. Ранее банк заключил соглашения с Голландским банком развития (FMO), а также подписал валютное своп-соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC).

«Возвращение ЕБРР на финансовый рынок Азербайджана, свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в стране, достигнутым, благодаря успешно проводимым социально-экономическим реформам. Выбор Bank Respublika как основного партнера для реализации международных проектов в Азербайджане со стороны ЕБРР говорит о высоком доверии нашему банку и является очередным признанием важной роли банка в развитии микро, малого и среднего бизнеса страны. Подписанное соглашение позволит нам усилить кредитную поддержку предпринимательству, в частности, развитию сельского хозяйства в регионах» – считает председатель правления Bank Respublika Тариель Исмайлов, слова которого приводятся в сообщении азербайджанской кредитной организации.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Банк контролируется предпринимателем Натигом Гулиевым.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 августа 2019 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,43 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 37 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 23% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 1%.

А.Мамедов