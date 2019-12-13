Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8991 RUR   0.0271 GBR   2.2877 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.12.2019 14:21

Порошенко настаивает на усилении антироссийских санкций

Пятый президент Украины Петр Порошенко настаивает на необходимости не только продления, но и усиления санкций против Российской Федерации.

"Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, безусловно, заслуживает усиления санкций", - заявил Порошенко в интервью для "Радио Свобода".

Он уточнил, что речь идет не только о тяжбе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о разбирательстве в Гамбургском суде, которое посвящено "акту агрессии против Вооруженных сил Украины в Керченском проливе осенью 2018 года", об исках, которые подавались в связи с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма и по фактам преследования крымских татар на территории Крыма.

"Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов, благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить", - убежден экс-президент.

Он также подчеркнул, что намерен продолжать усилия по укреплению мировой коалиции в поддержку Украины.

"Уже идет шестой год неустанной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и эта задача была успешно выполнена. (...) Я как пятый президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию зацементировать", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что продление Советом ЕС санкций против России ещё на полгода также является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности", - отметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, САНКЦИИ


Похожие новости


Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко - адвокат Зеленский заявил, что Порошенко подталкивает к Майдану, но он этого не боится Порошенко вновь не прибыл в Бюро расследований, адвокат принес его письменные показания Порошенко продолжает игнорировать вызовы на допрос, отмечает глава Госбюро расследований Украины Порошенко заявил о попытках атак изнутри и извне на армию, язык и веру Порошенко прибыл на допрос в бюро расследований

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]