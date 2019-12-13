Tyson Foods намерена вложить до $5 млрд в строительство 3 заводов по переработке мяса в Казахстане - власти

Американский производитель продуктов питания Tyson Foods планирует инвестировать до $5 млрд в строительство трех заводов по переработке мяса на территории Казахстана, сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров.
"Мы сейчас привели к логическому завершению (переговоры с Tyson Foods - ИФ-К), подписали соглашение. Планы работы Tyson Foods в Казахстане - строительство трех заводов поэтапно. Два завода по переработке говядины, завод по переработке мяса птицы. Всего три завода, они поэтапно будут строиться", - сказал Омаров журналистам в пятницу.
Строительство первого завода предполагается начать в апреле-мае 2020 года, объем инвестиций в его строительство составит не менее $1,25 млрд.
"Планируемая мощность первого завода - 2 тыс. голов КРС (крупного рогатого скота - ИФ-К) в сутки, это около 100-120 тыс. тонн мяса. Завод будет экспортоориентированный. У нас рядом Китай, Россия, среднеазиатские страны, проблем с рынком для сбыта мяса, тем более такого бренда, как Tyson Foods, не будет", - сказал министр, отвечая на вопрос о рынках сбыта продукции.
Как сообщалось, Tyson Foods планирует завершить строительство заводов в течение двух лет. Заводы планируется построить в центральной, южной и северной частях Казахстана.
Сообщалось также, что в рамках рабочего визита в США премьер-министра Казахстана Аскара Мамина было подписано соглашение с Tyson Foods о реализации ряда проектов в республике. В частности, отмечалось, что американский производитель будет реализовывать совместный проект с казахстанской компанией Kusto Group.
Tyson Foods основана в 1935 году. По итогам 2019 фингода компания сократила чистую прибыль на 33%, до $2 млрд и увеличила выручку на 6%, до $42,4 млрд.
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