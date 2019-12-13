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СНГ 13.12.2019 14:26

В партии Атамбаева считают фикцией заключение госкомиссии, обвинившей экс-президента Киргизии в подготовке к захвату власти

Заключение госкомиссии об августовских беспорядках в Киргизии, которая обвинила экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в подготовке к насильственному захвату, является необъективным и политически мотивированным, говорится в заявлении Социал-демократической партии Киргизии, основанной бывшим главой государства.

"Вся работа госкомиссии сводилась к тому, чтобы получить нужное для властей заключение. Перед тем, как официально предъявить обвинение Атамбаеву и его сторонникам обвинение по тяжелой статье "подготовка к насильственному захвату власти", готовят почву и создают общественное мнение. Все это фикция. Никакого насильственного захвата власти экс-президент не готовил", - говорится в заявлении СДПК, распространенном в пятницу.

"Госкомиссия выступила в роли правоохранительного органа, по сути, предъявляя новое обвинение Атамбаеву и его сторонникам, открывая дорогу для следующего этапа репрессий. Одобрив заключение госкомиссии, парламент оказывает давление на правоохранительные органы и принуждает их возбудить досудебное производство по насильственному захвату власти в отношении Атамбаева и его сторонников", - говорится в заявлении.

В минувший четверг парламент Киргизии одобрил заключение государственной комиссии, которая возложила ответственность за массовые беспорядки 7-8 августа в селе Кой-Таш на Атамбаева.

В заключении комиссии отмечается, что Атамбаев и его сторонники "целиком и полностью" несут ответственность за беспорядки, последовавшие за попыткой силового задержания бывшего главы республики.

В пятницу адвокат Атамбаева Замир Жоошев сообщил "Интерфаксу", что экс-президенту предъявлено обвинение в убийстве спецназовца во время беспорядков в селе Кой-Таш.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа в Кой-Таше и под Бишкеком пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудников МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении. Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ОБВИНЕНИЯ, ПАРТИЯ


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