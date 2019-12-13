Турция в 2020 г. планирует на 10% увеличить поставки цитрусовых в Россию

Турция в 2020 году планирует на 10% увеличить поставки цитрусовых в Россию, сообщил член отраслевого совета Ассоциации экспортёров Турции и председатель отраслевого совета Средиземноморского союза экспортёров фруктов и овощей Али Кавак на пресс-конференции в пятницу в Москве.

"Сезон только начался, по цитрусовым он начинается в сентябре и длится по конец мая, в 2020 году мы рассчитываем процентов на 10 увеличить экспорт в Россию по сравнению с 2018-2019 годами", - сказал он, подчеркнув, что Россия является лидирующим рынком для экспортёров цитрусовых из Турции.

По его словам, пик поставок был достигнут в 2016 году, когда на российский рынок было ввезено 660 тыс. тонн различных видов цитрусовых. В 2017-2018 годах был спад примерно на 100 тыс. тонн. "Это были не самые урожайные годы, естественно, объёмы поставок сократились", - заявил Кавак.

Как прогнозирует глава отраслевого союза, в этом году экспорт цитрусовых в Россию будет сохранен на уровне 2018 года - 560 тыс. тонн. "В 2019 году сохраним показатели 2018 года и рассчитываем, что концу года за оставшиеся две недели они достигнут 560 тыс. тонн, - сказал он. - Предстоящие две недели являются самыми пиковыми по продажам в силу того, что в Новый год потребление цитрусовых растёт стремительно".

Говоря о вкусовых предпочтениях россиян, Кавак сказал, что они больше любят мандарины "в силу того, что они слаще". Высок спрос и на лимоны, но их урожай в этом году несколько ниже, поэтому поставки могут сократиться. Обычно Турция экспортирует 150-200 тыс. тонн лимонов в год.

Отвечая на вопрос, с какими трудностями встречаются турецкие поставщики при экспорте цитрусовых в РФ, Кавак заявил, что трудности во внешней торговле бывают всегда. "Но мы работаем с Россией давно, хорошо знаем правила и требования и выполняем их, - сказал он. - Надо сказать, что требования Россельхознадзора в плане фитосанитарии очень высоки, одни из самых высоких в мире. Благодаря этому мы поднимаем для себя планку и свободно проходим на любые другие рынки, потому что выполняем все требования российского рынка".

"Никогда не было, чтобы РФ выдвигала необоснованные требования, эти правила известны и ясны, и те, кто их выполняет, никаких проблем при экспорте, при таможенном оформлении не испытывает", - добавил он.

В целом Турция ежегодно экспортирует почти 2 млн тонн цитрусовых в год.