Кремль советует Зеленскому выполнять минские договоренности, чтобы добиться рукопожатия Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "пожать руку" Владимиру Путину, если тот отдаст Крым и Донбасс.

"Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме. Это точно можно сказать", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Что касается Донбасса, то мы уже говорили, здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности. И тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - заявил Песков.

Накануне Зеленский заявил, что готов пожать не один раз руку президенту России в случае возвращения Украине "оккупированного Донбасса", и еще больше раз - после возвращения Крыма.

Отвечая на вопрос в эфире программы "Право на владу (власть - ИФ)" на телеканале "1+1" о том, пожал ли он руку Путину 9 декабря в Париже, где проходил саммит "нормандской четверки", Зеленский сказал: "Да. Да. А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное - не просто на словах, а решать вопросы?".

Зеленский добавил, что когда обсуждал с Путиным по телефону вопрос возвращения на Украину военных моряков, его тоже спрашивали, будет ли он здороваться с российским лидером. "А как по-другому? Я должен просто позвонить и сказать: эй, возвращай моряков? То есть если мы хотим, а мы действительно очень этого хотим, прекратить войну, мы должны разговаривать", - заявил президент Украины.

"И я скажу вам откровенно, что если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированной Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и 100 раз. Готов на такие вещи только ради результата", - сказал Зеленский.