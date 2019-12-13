Президент Азербайджана ввел в эксплуатацию первый танкер, построенный на Бакинском судостроительном заводе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера «Лачин», построенного на Бакинском судостроительном заводе, сообщает сайт главы государства.
«Это первый танкер, построенный на заводе. Он построен по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO)», - отмечается в информации.
Строительство танкера «Лачин» началось в феврале 2017 года.
Длина танкера дедвейтом 7875 тонн составляет 141 метр, ширина - 16,9 метров, высота борта - 6 метров. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов плотностью до 1,015 тонн на кубометр, в том числе бензина, и химпродукции (метанола, ацетона, этиленгликоля, этил трет-бутилового эфира, этилового спирта и др.). Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков составляет 9190 кубометров. Экипаж - 11 человек, мест - 14 + лоцман.
Кроме того, президент Алиев в пятницу принял участие в церемонии спуска на воду паромного корабля «Азербайджан» и в вводе в эксплуатацию приобретенных кораблей обеспечения платформ «Шахдаг», «Ходжалы», «Губа», «Муровдаг» и «Савалан».
Б.Рустамбеков
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