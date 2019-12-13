Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8991 RUR   0.0271 GBR   2.2877 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.12.2019 14:41

РФ предложила Турции купить Су-35, заявляют в Анкаре

Российская сторона предложила поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Россия предложила продать определенное количество своих Су-35 за определенную цену", - сказал Демир.

Более подробной информации о предложении не приводится.

Турецкие чиновники ранее заявляли, что рассмотрят возможность покупки самолетов российского производства, таких? как многоцелевой истребитель Су-35, если США не изменят свою позицию. США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой С-400.

Руководство Турции исключило отказ от С-400, намерена завершить развертывание ЗРС к апрелю 2020 года.

6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия и Турция продолжают консультации по поводу поставки истребителей, Москва готова предложить конкурентную цену. "Консультации продолжаются. Мы готовы предложить конкурентные цены по истребителям", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с Турцией по поводу поставки истребителей. "В целом наше сотрудничество можно оценивать не только через призму С-400, у нас и другие темы есть на повестке дня", - заявил Шугаев.

Многофункциональный истребитель Су-35 поколения "4++" и истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Шугаев также заявил 6 декабря "Интерфаксу", что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 "Триумф".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ


Похожие новости


Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в ближневосточном регионе и двусторонние отношения В случае отказа США продавать F-35 Турции, она может обратиться к России - Чавушоглу Путин и Эрдоган обсудят Ливию в ближайшие дни - Песков Эрдоган заявляет, что симпатизирует и Трампу, и Путину "Аккую Нуклеар" подписала соглашение о подключении строящейся АЭС к энергосистеме Турции Россия ждёт Эрдогана на Парад Победы в 2020 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]