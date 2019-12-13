РФ предложила Турции купить Су-35, заявляют в Анкаре

Российская сторона предложила поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Россия предложила продать определенное количество своих Су-35 за определенную цену", - сказал Демир.

Более подробной информации о предложении не приводится.

Турецкие чиновники ранее заявляли, что рассмотрят возможность покупки самолетов российского производства, таких? как многоцелевой истребитель Су-35, если США не изменят свою позицию. США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой С-400.

Руководство Турции исключило отказ от С-400, намерена завершить развертывание ЗРС к апрелю 2020 года.

6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия и Турция продолжают консультации по поводу поставки истребителей, Москва готова предложить конкурентную цену. "Консультации продолжаются. Мы готовы предложить конкурентные цены по истребителям", - сказал он, отвечая на вопрос о переговорах с Турцией по поводу поставки истребителей. "В целом наше сотрудничество можно оценивать не только через призму С-400, у нас и другие темы есть на повестке дня", - заявил Шугаев.

Многофункциональный истребитель Су-35 поколения "4++" и истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Шугаев также заявил 6 декабря "Интерфаксу", что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 "Триумф".