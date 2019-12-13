Фарид Исаев избран новым главой Германо-азербайджанской торговой палаты

Глава налогового и правового департамента компании «KPMG Azerbaijan» Фарид Исаев избран новым председателем правления Германо-азербайджанской торговой палаты (AHK), говорится в сообщении Палаты.

«Исаев сменил на этой должности главу бакинского филиала компании PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH Фалько Хайдриха. Исаев с 2013 года является членом палаты, с 2016 года – заместителем председателя правления», - говорится в сообщении.

В новый состав Палаты также вошли главный исполнительный директор Norm LLC Геннинг Сассе, председатель правления ЗАО «AccessBank» Анар Гасанов, генеральный директор Hyatt Regency Baku Вальтер Гаг, представители компаний Uniper Global Commodities SE (Михаэль Хильмер), Weidmüller Interface GmbH & Co. KG (Алияр Гашимли) и исполнительный директор AHK Azerbaijan Тобиас Бауманн.

А.Мамедов