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Регион 13.12.2019 14:45

Турция готовится подписать с РФ соглашение о совместном производстве ракет для систем ПВО, заявляют в Анкаре

Анкара согласовывает с РФ последние детали соглашения о совместном производстве ракет для систем ПВО, сообщил в пятницу глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Турция готовится подписать с Россией соглашение о совместном производстве ракет и о передаче (Анкаре - ИФ) технологий, необходимых для разработки ее собственных систем (ПВО - ИФ)", - сообщает Bloomberg со ссылкой на Демира.

"Когда мы завершим согласование последних деталей, то подпишем соглашение о совместном производстве или же о производстве некоторых деталей в Турции. Также речь идет о том, чтобы поделиться технологиями", - заявил этот чиновник.

Как сообщалось, он также заявил о близости сторон к соглашению о дополнительной поставке российских С-400 в Турцию.

6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 "Триумф".

"Вероятность достаточно высокая", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил Шугаев.

Ранее о возможной покупке Турцией дополнительной партии С-400 "Интерфаксу" заявляли вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - система ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]