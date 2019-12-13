В Афганистане 10 мирных жителей погибли при подрыве микроавтобуса на дорожной мине

Микроавтобус подорвался на мине в уезде Джагату центральной афганской провинции Газни, 10 мирных жителей погибли, еще шестеро получили ранения, сообщил в пятницу глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Инцидент произошел в первой половине дня, среди погибших - четыре женщины и один ребенок, написал Рахими в твиттере.