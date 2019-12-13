Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8991 RUR   0.0271 GBR   2.2877 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 13.12.2019 14:49

В Афганистане 10 мирных жителей погибли при подрыве микроавтобуса на дорожной мине

Микроавтобус подорвался на мине в уезде Джагату центральной афганской провинции Газни, 10 мирных жителей погибли, еще шестеро получили ранения, сообщил в пятницу глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Инцидент произошел в первой половине дня, среди погибших - четыре женщины и один ребенок, написал Рахими в твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Взрыв прогремел у военной базы США в Афганистане, четыре часа идет перестрелка Автомобиль с взрывчаткой взорвался на севере Афганистана, погибли 15 талибов Более 30 человек погибли при взрывах в мечети на востоке Афганистана Число жертв взрыва на свадьбе в Афганистане возросло до 80 Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до восьми человек В Кабуле подорван автобус, есть пострадавшие

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]