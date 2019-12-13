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Внешняя политика 13.12.2019 15:00

Алиев полон оптимизма по азербайджано-российским отношениям в 2020 году

Число российских туристов посетивших Азербайджан в 2019 году составит около 1 млн человек, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Число российских туристов, посещающих Азербайджан растет. По моему мнению их число в этом году составит приблизительно 1 млн человек», - сказал Алиев в пятницу, принимая губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

По словам главы государства, это является показателем сотрудничества и дружбы двух государств.

Алиев также отметил, что 2019 год стал очень успешным для азербайджано-российских отношений.

«Было проведено много бизнес-форумов, встреч руководителей законодательных органов, министров и встреч на высоком уровне. Недавно в Москве прошел региональный форум. Поэтому мы завершаем год с хорошими итогами в политической сфере, высоким ростом товарооборота и смотрим в следующий год с большим оптимизмом», - сказал Алиев.

В 2018 году турпоток из РФ в Азербайджан составил 880 тыс. человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АСТРАХАНЬ, ГУБЕРНАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]