Алиев полон оптимизма по азербайджано-российским отношениям в 2020 году

Число российских туристов посетивших Азербайджан в 2019 году составит около 1 млн человек, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Число российских туристов, посещающих Азербайджан растет. По моему мнению их число в этом году составит приблизительно 1 млн человек», - сказал Алиев в пятницу, принимая губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
По словам главы государства, это является показателем сотрудничества и дружбы двух государств.
Алиев также отметил, что 2019 год стал очень успешным для азербайджано-российских отношений.
«Было проведено много бизнес-форумов, встреч руководителей законодательных органов, министров и встреч на высоком уровне. Недавно в Москве прошел региональный форум. Поэтому мы завершаем год с хорошими итогами в политической сфере, высоким ростом товарооборота и смотрим в следующий год с большим оптимизмом», - сказал Алиев.
В 2018 году турпоток из РФ в Азербайджан составил 880 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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