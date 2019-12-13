Белоруссии и России, вероятно, предстоят еще несколько раундов переговоров "по больным вопросам", считает белорусский лидер Александр Лукашенко.
"20-го (декабря - ИФ) на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС - ИФ). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам", - сказал Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов в Минске в пятницу.
Главу государства цитирует госагентство БелТА.
Как сообщалось ранее, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин анонсировал встречу президента Белоруссии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 декабря после пятичасовых переговоров лидеров двух стран в Сочи 7 декабря.
В минувший вторник Лукашенко также заявлял о возможности его встречи с Путиным после 20 декабря. Перед этим белорусский президент намерен встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который, по его словам, готов приехать на переговоры в Минск.
"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (...) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся", - сказал тогда Лукашенко.
"Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - сказал президент Белоруссии.
В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.
Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.
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