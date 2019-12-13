Президент Молдавии собирается в Москву, чтобы обсудить поставки газа республике

Президент Молдавии Игорь Додон на следующей неделе отправится с рабочим визитом в Москву, где будет обсуждать вопрос импорта российского газа.

Он сообщил об этом в традиционном еженедельном выступлении на своем канале в YouTube, а также в социальных сетях.

Додон заверил граждан Молдавии, что в новом году республика будет обеспечена газом и электроэнергией в нормальном режиме.

"Газ и электроэнергия обязательно будет в достаточном количестве. На этой неделе в Париже состоялась встреча президентов России и Украины, которая призвана разблокировать переговоры о транзите российского газа через Украину. Это означает, что Молдавия будет и дальше получать газ по традиционному маршруту. Но и до этого, у нас были варианты. Мы все предусмотрели для того, чтобы были готовы и альтернативные маршруты поставки газа", - подчеркнул президент.

Он призвал лидеров оппозиции "не нагнетать страсти по поводу поставок газа и не портить людям настроение перед праздниками".

"У Майи Санду и Андрея Нэстасе (лидеры правой оппозиции - ИФ) кризис идей, чтобы заявить о себе. Они пусть лучше думают, как помочь людям, а не как пугать их какими-то сценариями", - сказал Додон.

Как сообщалось, в начале недели лидеры правого блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе потребовали срочно провести слушания по вопросу поставок газа в республику, инициировать переговоры и подписать с украинской стороной контракт на транзит газа, чтобы "избежать энергетического кризиса до появления альтернативных источников поставок". Санду заявила, что "существует риск остаться без тепла".

В минувшую среду на рабочем совещании в правительстве, председатель Административного совета АО "Молдова-газ" Вадим Чебан заявил, что договор о продлении действующего контракта с "Газпромом" на поставку газа в Молдавию будет подписан до конца этого года. Он отметил, что это будет сделано после переговоров с Украиной по вопросам реверсной поставки газа в случае, если Украина и Россия не договорятся о транзите газа и Молдавия не сможет его получать по обычному маршруту.

Ранее сообщалось, что цена газа для Молдавии в 2020 году составит примерно 172-173 доллара за тысячу кубических метров.