Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8991 RUR   0.0271 GBR   2.2877 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.12.2019 15:45

Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах в Алжире

Бывший премьер Алжира Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах, сообщают в пятницу франкоязычные СМИ.

На голосовании, прошедшем в четверг, он набрал чуть более 58% голосов и, таким образом, добился избрания уже в первом туре.

Теббун участвовал в выборах как независимый кандидат.

Помимо него борьбу за пост президента страны вели четыре кандидата: все они представляли политические партии - это бывший премьер Али Бенфлис, бывший депутат и лидер партии "Фронт будущего" Абдельазиз Белаид, а также экс-министр культуры Аззедин Мейхуби и экс-министр туризма Абделькадер Бенгрина.

Однако, как отмечают западные СМИ, все пять нынешних кандидатов в президенты Алжира являлись чиновниками, связанными с бывшим президентом страны Абедельазизом Бутефликой. Это вызывает недовольства существенной части алжирцев.

В среду в Алжире состоялась очередная крупная акция протеста, участники которой требовали отмены выборов. В частности, они скандировали: "Нет выборам завтра", "Они (кандидаты - ИФ) уничтожили нашу страну". Протестующие считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.

Изначально выборы в Алжире должны были состояться в апреле, однако были перенесены на июль. Летом они также не состоялись и были назначены на 12 декабря.

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем уходе.

Временно исполняющим обязанности президента был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах. Однако многие алжирцы остались недовольны такими переменами в руководстве Алжира, посчитав их недостаточными, и продолжили протесты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛЖИР, ПРЕЗИДЕНТ, ПОБЕДА


Похожие новости


Конституционный совет Алжира одобрил отставку Бутефлики с поста президента Президент Алжира уйдет в отставку до 28 апреля Макрон приветствует решение президента Алжира отказаться от участия в выборах Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок Президент Алиев отмечает важность расширения торгово-экономических отношений Азербайджана с Алжиром Переизбранный президент Алжира Бутефлика принес присягу в инвалидном кресле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]