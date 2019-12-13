В Грузии презентовали книгу «Иреванское ханство» историка Надирадзе

В Грузинском национальном музее в пятницу прошла презентация книги «Иреванское ханство», автором которой является главный куратор музея, профессор-историк Эльдар Надирадзе.

Презентация, приуроченная к 70-летнему юбилею Э.Надирадзе, организована руководством музея, во главе с директором, профессором Давидом Лорткипанидзе.

В мероприятии приняли участие грузинские и азербайджанские научные деятельности, представители общественности, посол Азербайджана в Грузии.

Профессор Эльдар Надирадзе поделился мнением об издании. Он отметил, что в книге, изданной на азербайджанском, английском и русском языках, нашли отражение подробные сведения об истории, правителях Иреванского ханства, сражениях за Иреванскую крепость, роли ханства в истории Азербайджана. В книгу вошли фотографии и рисунки, повествующие об истории Иреванского ханства, фотоснимки уникальных экспонатов, хранящихся в Грузинском национальном музее.

На мероприятии был отмечен неоценимый вклад Фонда им. Гейдара Алиева, а также роль завсектора Администрации президента Азербайджана, политолога Фуада Ахундова в реализации совместно с Грузинским национальным музеем проектов по изучению и популяризации истории и наследия Иреванского ханства. Результатом этого сотрудничества стало открытие 27 мая 2019 в Баку, в Центре Гейдара Алиева выставки под названием «Шедевры истории», состоящей из азербайджанской и восточной коллекций Национального музея Грузии.

В экспозицию включено около 300 экспонатов. В трех экспозиционных разделах были представлены образцы азербайджанского искусства эпохи Каджаров, коллекция вещей, утвари и картин из комплекса Сардарского дворца Иреванского (Эриванского) хана и редки фотодокументы из архива пионера русской фотографии Дмитрия Ермакова (1846–1916 гг.) о Эриванском ханстве. Отметим, что находившийся в центре Еревана комплекс Сардарского дворца Иреванского хана и другие средневековые азербайджанские постройки, как и вся Иреванская (Эриванская) крепость полностью разрушены армянскими властями. Тем самым в течение XX века был уничтожен исторический центр Еревана, его многовековая архитектура и культура.

На выставке в Центре Гейдара Алиева среди образцов искусства эпохи Каджаров были представлены также всемирно известные картины, миниатюры, керамика, металлические изделия, текстиль и ковры, относящиеся к периоду правления Фатали шаха Каджара.

На выставке также была представлена коллекция фотоснимков пионера русской фотографии Д.Ермакова, который сперва работал военным топографом, а затем участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878гг. После войны Ермаков занимался в Тбилиси фотографией, путешествовал по Кавказу, принимал участие в различных археологических экспедициях. Он создал уникальный цикл фотоснимков, на которых детально отображен процесс уничтожения уникальных построек Эриванской крепости: Сардарского дворца, мечетей, караван-сараев и других средневековых зданий, некогда составлявших исторический центр города Еревана.

А.Азизов