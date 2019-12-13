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СНГ 13.12.2019 18:27

Лукашенко вступился за "чистых" российских спортсменов, считает, что их "ни за что гнобят"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на российских спортсменов оказывается несправедливое давление.

"Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга. Советских было сложно. Советский союз - это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены", - сказал Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам президента, политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта. Он отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам. Например, вводятся новые экзотические виды спорта, в которых атлеты той или иной страны наиболее сильны. Одновременно подпадают под сокращение некоторые традиционные спортивные дисциплины. Кроме того, большое влияние имеет фактор привлекательности для рекламодателей, пояснил Лукашенко.

"Мы переборщили с этими видами спорта. Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает. Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое. И вот так в этом спорте на том уровне - кто посильнее, тот и слабейшего наклонит", - подчеркнул президент Белоруссии.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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