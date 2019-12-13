Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на российских спортсменов оказывается несправедливое давление.

"Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга. Советских было сложно. Советский союз - это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены", - сказал Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов в Минске в пятницу.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам президента, политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта. Он отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам. Например, вводятся новые экзотические виды спорта, в которых атлеты той или иной страны наиболее сильны. Одновременно подпадают под сокращение некоторые традиционные спортивные дисциплины. Кроме того, большое влияние имеет фактор привлекательности для рекламодателей, пояснил Лукашенко.

"Мы переборщили с этими видами спорта. Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает. Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое. И вот так в этом спорте на том уровне - кто посильнее, тот и слабейшего наклонит", - подчеркнул президент Белоруссии.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.