Военный комитет стран ОДКБ обсудил в Петербурге план развития военной составляющей организации до 2025 года

Начальники генеральных штабов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили на заседании Военного комитета план развития военной составляющей организации на 2021-2025 годы.
"Рассмотрены предложения по планированию развития военной составляющей ОДКБ на период 2021-2025 годов", - сообщил в пятницу по итогам заседания начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Кроме того, участники заседания обсудили приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, которые предлагает Россия на 2020 год, в период своего председательствования в организации. На Военном комитете также были отданы поручения по их выполнению.
"Принятые на заседании решения будут способствовать дальнейшему развитию системы кризисного реагирования ОДКБ и укреплению боеспособности вооруженных сил государств-членов организации", - отметил Герасимов.
15-е заседание Военного комитета стран ОДКБ прошло в пятницу в Санкт-Петербурге под председательством Герасимова.
В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил стран ОДКБ, первый заместитель начальника генерального штаба Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ и заместитель генерального секретаря ОДКБ.
Перед проведением заседания участники Военного комитета возложили венки к монументу "Родина-Мать" на Пискаревском мемориальном кладбище.
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