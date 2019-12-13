Регулирование выбросов метана в ЕС может стать препятствием для поставок СПГ из США

Ужесточение норм регулирования выбросов метана, за которое выступают природоохранные организации в Европе, может стать препятствием для поставок СПГ из США.

Вопрос о регулировании выбросов метана подвергся пристальному вниманию на одной из крупных международных газовых конференций в Париже в ноябре. Если Евросоюз ужесточит штрафы за импорт газа, который не соответствует стандартам по выбросам метана, импорт СПГ из США может оказаться под угрозой.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в июле запустило новый инструмент для отслеживания выбросов метана при добыче нефти и газа в мире. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) сообщила, что сокращение выбросов метана является необходимым дополнением мер по сокращению выбросов углекислого газа.

Неправительственная организация Фонд защиты окружающей среды (Environmental Defence Fund, EDF) намерена запустить спутник для измерения уровня выбросов метана в мире, что, по мнению организации, поможет государствам и компаниям в борьбе с глобальным потеплением. Запуск MethaneSAT запланирован на конец 2021 года или начало 2022 года. В ноябре EDF сообщил, что власти Новой Зеландии согласились выделить $16 млн на финансирование проекта общей стоимостью $88 млн.

В ходе Ежегодной европейской газовой конференции, которая прошла в Париже в ноябре, представитель фондовых менеджеров, которые контролируют инвестиции в объеме около $70 трлн, сказал, что его отрасль не будет вкладывать деньги в газовые проекты, если сектор не решит проблему с выбросами метана. "Правильный ответ на вопрос про выбросы метана - нулевой уровень выбросов", - сказал он.

Между тем американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) предложило отменить нормы регулирования выбросов метана, принятые при бывшем президенте США Бараке Обаме. EPA предложило принять поправки к принятым в 2012 и 2016 годах стандартам для нефтяной и газовой отрасли, которые, по мнению агентства, позволят сектору ежегодно экономить миллионы долларов, расходуемые на выполнение норм регулирования.

Однако критики этой инициативы, в том числе и некоторые крупные нефтегазовые компании, выступают против смягчения регулирования, так как оно может повредить имиджу газа, как экологически чистого топлива, и нанести тем самым ущерб всей отрасли.

Парниковый эффект от метана в несколько десятков раз сильнее, чем от углекислого газа.

При этом МЭА отмечает, что нефтегазовая отрасль может добиться сокращения выбросов метана на 75% с использованием уже существующих технологий. По мнению критиков, представители отрасли не достигли практически никакого прогресса в вопросе сокращения выбросов, несмотря на то, что ряд крупных нефтегазовых компаний утверждают обратное. Критики отрасли хотят, чтобы ЕС ввел нормы регулирования выбросов метана в Европе, а затем распространил правила и на импортный газ.

В исследовании EDF, опубликованном в издании Science, говорится, что нефтегазовые компании в США производят почти на 60% больше метана, чем следует из официальных данных, и что показатели, касающиеся производства и использования газа в Европе, не учитывают содержание метана в импортируемом газе.

EDF призывает европейский газовый сектор к пересмотру норм регулирования газовой отрасли в ЕС. В результате всех поставщиков газа - как импортного, так и произведенного на внутреннем рынке - могут обязать получать специальные сертификаты.