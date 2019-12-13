Свердловский районный суд Бишкека принял решение о снятии ареста с банковских счетов киргизской службы "Радио Свобода" ("Радио Азаттык") и киргизских информационных агентств Kloop и 24.kg, ранее опубликовавших журналистское расследование о выводе из страны около $700 млн.

Арест был наложен по иску о защите чести и достоинства, который выдвинул против киргизских СМИ один из фигурантов расследования, бывший зампред Государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии Раимбек Матраимов.

"Свердловский суд Бишкека удовлетворил ходатайство адвокатов (...) Матраимова о снятии ареста со счетов "Радио Азаттык", информационных агентств Kloop и 24.kg", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в канцелярии суда.

По словам собеседника агентства, арест со счетов снимут в течение десяти дней, но это не означает, что будет отозван сам иск о защите чести и достоинства.

21 ноября киргизская служба "Радио Свобода" ("Радио Азаттык"), совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и информационным агентством Kloop.kg, опубликовала журналистское расследование о контрабанде товаров из Китая через Киргизию в Россию, Узбекистан и Казахстан, а также незаконном выводе из Киргизии около $700 млн в период с 2011 по 2016 годы.

По данным "Радио Азаттык", в махинациях по отмыванию и выводе денег из Киргизии и контрабанде товаров через Ошскую область на юге республики могли быть замешаны предприниматели из КНР, а также высокопоставленные чиновники республики, в том числе Раимбек Матраимов, занимавший руководящие должности в управлении ГТС по Ошской области с 2005 по 2015 годы.

В минувший четверг в Свердловском районном суде Бишкека "Интерфаксу" сообщили, что Раимбек Матраимов и его брат, депутат парламента Искендер Матраимов предъявили исковые претензии о защите чести и достоинства "Радио Азаттык" на 22,5 млн сомов, отдельно журналисту радиостанции Али Токтакунову на 10 млн сомов, а также информагентству Kloop - на 12,5 млн сомом, и агентству 24.kg - 15 млн сомов. Общая сумма судебного иска составила 60 млн сомов ($860 тыс.).

По решению суда, на банковские счета ответчиков был наложен арест.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева назвала "ударом по демократии" арест счетов СМИ, ранее опубликовавших журналистское расследование о контрабанде товаров и незаконном выводе из страны $700 млн.

В комментарии Стамалиевой, поступившем в "Интерфакс", говорится, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков придерживается принципов защиты свободы слова и выступает за сильное гражданское общество, но не вмешивается в судебное разбирательство. Любая реакция Жээнбекова в данном случае может быть воспринята обществом как попытка оказания давления на ход судебных разбирательств и решение суда, отметила пресс-секретарь президента Киргизии.

"Все судебные разбирательства, в том числе и в отношении медиа, должны проходить строго в правовом поле", - говорится в заявлении Стамалиевой.

"Тем не менее, мы однозначно заявляем, что этот факт наносит удар не только по имиджу президента Киргизии, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и по нашей демократической стране", - подчеркнула пресс-секретарь, комментируя арест счетов "Радио Азаттык", киргизских инфорагентств Kloop и 24.kg.