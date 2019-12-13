Лидер Шотландской национальной партии заявляет о нежелании ее избирателей выходить из ЕС

Результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС, заявила в пятницу лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
"Стало понятно, что шотландцы хотят остаться в ЕС", - сказала она в ходе выступления в Эдинбурге. Она пояснила, что пришла к такому выводу, когда увидела, что в Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов: выступающими за Brexit консерваторами.
"Борису Джонсону пора прислушаться к нам. Ни у одного британского премьера нет права выводить шотландцев из ЕС", - сказала Стерджен.
По ее словам "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев". Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будщем Шотландии должны решать именно ее жители.
"Пришло время нам самим определить наше будущее", - подытожила лиде Шотландской национальной партии.
Консерваторы согласно почти окончательным итогам выборов в Великобритании получили более половины мест (364) в палате общин. На втором месте, с большим отставанием, идут лейбористы (203). Шотландская национальная партия - на третьем месте с 48 местами: это на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.
В Баку считают странным реакцию Еревана на заявление главы МИД Азербайджана по карабахскому урегулированию
МИД Азербайджана считает попыткой «политического давления» резолюцию Сената США о признании т.н. «геноцида армян»
Алиев полон оптимизма по азербайджано-российским отношениям в 2020 году
"Нафтогаз" и оператор украинской ГТС ведут консультации с "Газпромом" в Вене
Президент Молдавии собирается в Москву, чтобы обсудить поставки газа республике
Пограничники Азербайджана в 2019г изъяли 2,24 т наркотиков - ГПС
Алиев распорядился о проведении мероприятий, посвященных 30-летию трагедии 20 января
Азербайджанские пограничники в 2019 году задержали 23 человек, подозреваемых в участии в боевых действиях в зонах конфликта за рубежом
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ИВ Абшеронского района направит около 130 тыс. манатов на ремонт уличного освещения в Хырдалане
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Нефтчалы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club и ПО «Азеригаз» организовали СEO Lunch Baku
Не упустите последнюю возможность года от AccessBank-a!
Банк Республика и ЕБРР заключили два крупных кредитных соглашения
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г