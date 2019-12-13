Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке и севере Африки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу по телефону обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, сообщили в МИД России.

"В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 11 декабря.

"Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой (в Сирии - ИФ), в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывают на результативную работу сирийского Конституционного комитета, готовы и далее оказывать содействие политическому диалогу", - подчеркнули в пресс-службе.

"Затронута также проблематика ливийского урегулирования. Главы государств выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе Триполи. Нормализации обстановки способствовало бы скорейшее прекращение огня и возобновление межливийских мирных переговоров", - говорилось в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.