Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8991 RUR   0.0271 GBR   2.2877 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.12.2019 20:18

Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке и севере Африки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу по телефону обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, сообщили в МИД России.

"В развитие телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 11 декабря 2019 года министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии и общую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 11 декабря.

"Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой (в Сирии - ИФ), в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывают на результативную работу сирийского Конституционного комитета, готовы и далее оказывать содействие политическому диалогу", - подчеркнули в пресс-службе.

"Затронута также проблематика ливийского урегулирования. Главы государств выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе Триполи. Нормализации обстановки способствовало бы скорейшее прекращение огня и возобновление межливийских мирных переговоров", - говорилось в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Турция в 2020 г. планирует на 10% увеличить поставки цитрусовых в Россию Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в ближневосточном регионе и двусторонние отношения В случае отказа США продавать F-35 Турции, она может обратиться к России - Чавушоглу Путин и Эрдоган обсудят Ливию в ближайшие дни - Песков Эрдоган заявляет, что симпатизирует и Трампу, и Путину "Аккую Нуклеар" подписала соглашение о подключении строящейся АЭС к энергосистеме Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]