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Происшествия 13.12.2019 17:46

Пограничники Азербайджана в 2019г изъяли 2,24 т наркотиков - ГПС

Пограничники Азербайджана с начала 2019года изъяли около 2 240,973 кг наркотических средств, заявил начальник ГПС, командующий пограничными войсками Эльчин Гулиев.

«В 2019 году была предотвращена попытка контрабанды через государственную границу 2 т 240,973 кг наркотических веществ», - сказал Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности ГПС в 2019 году, сообщает пресс-служба ГПС.

По его словам, в 2019 году на границе предотвращена контрабанда товаров на общую сумму 96,376 млн манатов.

«За нарушение пограничного режима в 2019 году задержано 13,526 тыс. человек», - отметил он.

Пограничники также с начала года задержали 4,699 тыс. объявленных в розыск граждан и 739 нарушителей госграницы.

«479 человек были задержаны по поддельным, 51 человек по чужим документам и 4 человека тайно пытались пересечь государственную границу из пунктов пропуска», - отметил Гулиев.

Кроме того, глава ГПС подчеркнул, что в марте и июне-июле текущего года попытки противника продвинуться по направлению к горе Бабакар в Газахском районе были своевременно обнаружены, в результате предпринятых мер боевые позиции пограничных войск продвинулись вперед на 1,5-1,7 км, в результате чего, газовая линия и газокомпрессорная станция, идущие из Грузии в Армению были взяты под контроль.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]