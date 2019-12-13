Латвия получила из Великобритании более сотни боевых гусеничных машин

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) получили из Великобритании 107 из предусмотренных контрактом 123 боевых разведывательных гусеничных машин.

Планируется, что остальные боевые машины латвийская армия получит до конца апреля 2020 года, сообщили в отделе прессы Минобороны Латвии.

Министр обороны Артис Пабрикс заявил порталу "Sargs.lv", что закупка прошла успешно, поэтому рассматривается возможность дополнительного приобретения машин, чтобы передать их в распоряжение Земессардзе (Земессардзе - латвийская добровольная вооружённая организация, являющаяся частью НВС).

По словам министра, в ближайшие годы автопарк НВС планируется увеличить на 80 единиц техники. "И тогда мы эту технику сможем выделить и Земессардзе. Для нее это очень важно", - сказал Пабрикс.

Боевые гусеничные машины предназначены для механизации пехотной бригады сухопутных войск НВС. Первые машины были доставлены в Латвию осенью 2015 года, перед поставками они прошли капитальный ремонт, модернизацию и оснащены противотанковыми ракетными комплексами "Spike".

Сумма договора о поставках гусеничных машин составляет 46,6 млн евро.