Авиационные власти США вряд ли разрешат полеты Boeing-737 MAX до февраля

Запрет на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX может в общей сложности продлиться почти год, поскольку американские регуляторы критикуют авиаконцерн за недостаточно быструю передачу необходимых им сведений и призывают не делать нереалистичные прогнозы относительно возобновления полетов лайнеров.
Ожидается, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) одобрит изменения, внесенные в систему контроля полета лайнеров MAX и связанную с этим подготовку пилотов не ранее, чем в феврале, на два месяца позднее, чем ожидала компания, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Это означает, что авиакомпании не смогут эксплуатировать лайнеры для перевозки пассажиров в США до весны, в то время как полеты Boeing-737 MAX в Европе и других регионах, вероятно, возобновятся спустя несколько недель после этого.
Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.
В ноябре Boeing выразил надежду на то, что FAA снимет запрет на полеты лайнеров в середине декабря и одобрит итоги подготовки пилотов в январе, что позволит американским авиакомпаниям запланировать возвращение в эксплуатацию самолетов в марте.
В связи с последними новостями авиакомпания American Airlines Group Inc. сообщила, что исключит самолеты Boeing-737 MAX из расписания как минимум до 7 апреля. Southwest Airlines Co., вероятно, также уберет лайнеры из расписания по меньшей мере до начала апреля.
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