Вывоз капитала из Азербайджана в январе-сентябре сократился на 1,4% - ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана за 9 месяцев 2019 года составил $2 млрд 365,6 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.
Объем репатриации капитала из Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составил $2 млрд 400,4 млн. Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в отчетном периоде сократился на 1,4%.
При этом в III-ем квартале 2019 года объем репатриации капитала составил $969,7 млн, против $655,1 млн во II-ом квартале 2019 года и $740,8 млн в I-ом квартале 2019 года.
Центробанк подчеркивает, что в январе-сентябре 2019 года резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $331,9 млн ($289,7 млн в январе-сентябре 2018 года).
Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 11,9%.
А.Мамедов
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