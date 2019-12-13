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Макроэкономика 13.12.2019 17:55

Вывоз капитала из Азербайджана в январе-сентябре сократился на 1,4% - ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана за 9 месяцев 2019 года составил $2 млрд 365,6 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.

Объем репатриации капитала из Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составил $2 млрд 400,4 млн. Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в отчетном периоде сократился на 1,4%.

При этом в III-ем квартале 2019 года объем репатриации капитала составил $969,7 млн, против $655,1 млн во II-ом квартале 2019 года и $740,8 млн в I-ом квартале 2019 года.

Центробанк подчеркивает, что в январе-сентябре 2019 года резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $331,9 млн ($289,7 млн в январе-сентябре 2018 года).

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 11,9%.

А.Мамедов

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Тэги: КАПИТАЛ, РЕПАТРИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]