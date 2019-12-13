Корбин покинет пост лидера лейбористов в начале следующего года

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил в пятницу, что останется в нынешней должности до тех пор, пока не будет избран его преемник, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
"Я останусь здесь (как лидер лейбористов - ИФ), пока не будет избран тот, кто меня сменит", - заявил Корбин журналистам в Лондоне, добавив, что "не уйти (в отставку - ИФ) будет ответственно" с его стороны.
По словам Корбина, выборы нового лидера оппозиции пройдут "в начале следующего года".
Говоря о будущем, лидер лейбористов сообщил, что будет членом парламента от округа Ислингтон на севере Лондона.
Ранее в пятницу Корбин заявил, что проходит в парламент, но не будет более возглавлять партию. "Я не поведу партию к следующим выборам", - сказал Корбин после того, как был объявлен победителем своего избирательного округа в Северном Лондоне.
Корбин также раскритиковал СМИ за их" отвратительное" обращение с ним и его командой во время предвыборной кампании. Одной из основных причин поражения своей партии он назвал Brexit.
Корбин возглавлял партию лейбористов с 2015 года.
В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.
Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203. Шотландская национальная партия набирает 48 мест, а либеральные демократы - 11.
Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется по результатам всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.
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