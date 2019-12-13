Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8991 RUR   0.0271 GBR   2.2877 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.12.2019 20:28

Корбин покинет пост лидера лейбористов в начале следующего года

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил в пятницу, что останется в нынешней должности до тех пор, пока не будет избран его преемник, сообщил в пятницу телеканал Sky News.

"Я останусь здесь (как лидер лейбористов - ИФ), пока не будет избран тот, кто меня сменит", - заявил Корбин журналистам в Лондоне, добавив, что "не уйти (в отставку - ИФ) будет ответственно" с его стороны.

По словам Корбина, выборы нового лидера оппозиции пройдут "в начале следующего года".

Говоря о будущем, лидер лейбористов сообщил, что будет членом парламента от округа Ислингтон на севере Лондона.

Ранее в пятницу Корбин заявил, что проходит в парламент, но не будет более возглавлять партию. "Я не поведу партию к следующим выборам", - сказал Корбин после того, как был объявлен победителем своего избирательного округа в Северном Лондоне.

Корбин также раскритиковал СМИ за их" отвратительное" обращение с ним и его командой во время предвыборной кампании. Одной из основных причин поражения своей партии он назвал Brexit.

Корбин возглавлял партию лейбористов с 2015 года.

В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203. Шотландская национальная партия набирает 48 мест, а либеральные демократы - 11.

Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется по результатам всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРБИН, ОТСТАВКА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Джонсон обвинил Корбина в намерении саботировать процесс Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]