МИД Азербайджана считает попыткой «политического давления» резолюцию Сената США о признании т.н. «геноцида армян»

Резолюция о признании так называемого «геноцида армян», принятая Сенатом США, является попыткой фальсификации истории и политического давления, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Резолюция о признании так называемого «геноцида армян», принятая Сенатом США, является попыткой фальсификации истории и политического давления. Текст резолюции является противоречивым с научно-исторической точки зрения и основывается на подозрительных источниках, документ подготовлен непрофессионально и является доказательством того, что он служит грязным интересам армянского лобби», - отмечается в заявлении Абдуллаевой.
По ее словам, история должна изучаться историками на принципах объективности.
«Сенат США стремится дать оценку вымышленным событиям столетней давности, но закрывает глаза на продолжающуюся военную оккупацию территорий Азербайджана со стороны Армении, этнической чистки в отношении азербайджанцев, на Ходжалинский геноцид и это является проявлением двойных стандартов. В целом, резолюция является предвзятой и документом, не имеющим никакого юридического основания», - подчеркивает глава пресс-службы МИД Азербайджана.
Ранее в четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении "геноцида армян" в Османской империи.
МИД Турции осудил данную резолюцию. "Принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" - постыдный пример политизации истории", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
А.Азизов
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