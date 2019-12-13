В Баку считают странным реакцию Еревана на заявление главы МИД Азербайджана по карабахскому урегулированию

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева считает странным реакцию официального Еревана на заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Реакция Еревана на интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова телеканалу «CBC» чрезвычайно странная. Получается, что армянский коллега Эльмара Мамедъярова вот уже полтора года приезжает на встречи с главой МИД Азербайджана и сопредседателями, чтобы попить чаю. Это как минимум несерьёзно», - отмечается в заявлении Абдуллаевой.

По ее словам, понятно, что министр иностранных дел Армении «очень боится внутриполитической негативной реакции, так как у него могут потребовать разъяснений по сути того, что сказал глава МИД Азербайджана в интервью».

«В действительности, интервью следует рассматривать в контексте призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ к «подготовке населения к миру», - добавила она.

Глава МИД Азербайджана в интервью телеканалу CBC заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Достижение мира посредством переговоров - это очень сложный процесс. Никто без нас не решит этот конфликт. Все варианты должны быть на столе. Краеугольный вопрос - что же дальше? Нужно иметь стратегическое терпение для решения конфликта. Я не верю, что переговорный процесс остановится. Я думаю, что здравомыслие не покинет армянскую сторону. Я не верю, что кто-то у них заинтересован выйти из переговоров. Мы тоже всегда об этом говорим (о необходимости мирных переговоров - ИФ)", - сказал Мамедъяров.

По его словам, в действиях и заявлениях армянской стороны очень часто превалируют эмоции. При этом он добавил, что эмоции и стереотипы, которые присутствуют у армянской стороны, создают негативный фонд, и это мешает двигаться вперед.

Министр добавил, что на переговорах с армянским коллегой обсуждаются "конкретные и реальные моменты".

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является "План Лаврова". "План Лаврова" - это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на "мадридских принципах". Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах. Суть очень простая - поэтапность. На первом этапе вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций. Поэтому наше предложение армянской стороне можно охарактеризовать как "мир с перспективой процветания"", - отметил министр.

А.Азизов